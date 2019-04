Radio Italia Live: show a Milano, Palermo e Malta. In Duomo anche Sting

di Niccolò Borella

È ormai un appuntamento classico della stagione all'aperto dei grandi concerti, lo show 'Radio Italia Live', che quest'anno si sdoppia e oltre alla tradizionale tappa milanese toccherà anche Palermo, al Foro Italico, sabato 29 giugno. Ma non basta: gli organizzatori nella conferenza stampa di mercoledì a Palazzo Marino a Milano hanno fatto sapere che il concerto il 4 ottobre sbarcherà anche a Malta.

Intanto è stato annunciato il cast dell'evento gratuito in programma lunedì 27 maggio in piazza Duomo, nel capoluogo lombardo, giunto all'ottava edizione. Sul palco un mix di nuove leve del rap e del pop e nomi consolidati del panorama nazionale: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Ultimo. Tutti gli artisti saranno accompagnati dalla Mediterranean Orchestra. Il cartellone è completato poi da un nome di prestigio internazionale come Sting.

Lo spettacolo sarà presentato ancora una volta dal duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Lo show sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming, oltre a tutte le interazioni social. Partner televisivo è Discovery Italia, che trasmetterà il concerto milanese su Real Time e Nove. A fare gli onori di casa in conferenza stampa il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che tra il serio e il faceto ha detto che il concerto di Radio Italia "diventerà il Salone del mobile della musica". "Tutti i milanesi ma anche chi vive qui devono sentirsi parte di questo momento. Nel mondo sempre più virtuale essere in piazza insieme ha grande significato", ha aggiunto il primo cittadino, che poi ha sottolineato l'importanza di "mantenere l'aggancio storico con le città del Sud", con riferimento a Palermo.

Proprio il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando ha voluto fare un saluto in diretta video, rimarcando la vicinanza tra le due città. A Palazzo Marino sono arrivati a sorpresa anche due dei protagonisti del concerto: il milanese Guè Pequeno, che si è detto onorato di salire sul palco della sua città, in piazza del Duomo, da solista dopo un'apparizione con i Club Dogo, ed Ermal Metal, felice di fare parte del cast di 'Radio Italia Live' dopo non aver potuto partecipare l'anno scorso per un precedente impegno.

