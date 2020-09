Prix Italia, Salini: Rai premiata per produzioni coraggiose e innovative

di dab/acp

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Sono davvero molto felice per i riconoscimenti ricevuti al Prix Italia. Siamo stati premiati per produzioni particolarmente coraggiose e innovative, sia dal punto di vista del linguaggio che del pubblico di riferimento. È la conferma che mettere la creatività e i contenuti al centro della visione aziendale è la strada giusta per il Servizio Pubblico". Lo dichia ina una nota l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini.

