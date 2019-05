Ponte Morandi, un documentario ripercorre la tragedia di Genova

Nello spazio dedicato all'approfondimento targato Nove racconta, arriva in prima tv assoluta martedì 14 maggio alle 21.25, il documentario sul crollo del Ponte Morandi di Genova. 'Genova, il giorno più lungo', una produzione originale Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia, attraverso materiale inedito e testimonianze esclusive, ripercorre gli avvenimenti e analizza i fatti per capire cosa è accaduto in quelle drammatiche ore. Sono le 11.36 di martedì 14 agosto 2018 ed è in corso un violento nubifragio quando crolla, improvvisamente, una sezione di 200 metri del viadotto dell'Autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera, a Genova. È una tragedia di immani dimensioni. - Le vittime sono 43, ma oggi, a distanza di nove mesi, a far rabbrividire non è solo il numero di morti e feriti, ma anche i racconti di chi quella tragedia l'ha vissuta: dai sopravvissuti ai Vigili del fuoco, dalle forze dell'ordine allo staff medico dell'Ospedale San Martino. Le immagini del ponte crollato fanno il giro del mondo: per Genova e per tutti gli italiani qualcosa è cambiato, per sempre. 'Genova, il giorno più lungo' (70') è una produzione originale Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Il documentario sarà disponibile anche su Dplay.