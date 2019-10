Piemonte dal Vivo: le nuove stagioni 2019/2020

900 repliche, oltre 70 comuni coinvolti, 140 spazi e 350 compagnie: questi i numeri delle stagioni multidisciplinari 2019/2020 di Piemonte dal Vivo. Prosa, danza, musica, circo contemporaneo: la Fondazione non tralascia alcuna delle differenti dimensioni artistiche che abitano il palcoscenico, e non le propone solo a teatro ma pure in luoghi e orari insoliti: bar, musei, spazi aperti al fine di incontrare le esigenze del pubblico odierno. Socio unico della Fondazione Piemonte dal Vivo è la Regione Piemonte che guarda alla cultura quale fondamentale fattore di crescita della comunità e di sviluppo del territorio ma. La diffusione delle arti performative è l'obiettivo della Fondazione Piemonte dal Vivo, protagonista in ambito regionale della promozione di un’offerta capillare vicina alle comunità locali.