Torna "Piccole donne": Emma Watson e Saoirse Ronan nelle prime foto

Le trasposizioni di Piccole donne non sono mai abbastanza. Ecco perché nel Natale 2019 arriverà un nuovo film tratto dal celebre romanzo di Louisa May Alcott. Per l'occasione è stato riunito un cast d'eccezione: Laura Dern vestità i panni della capofamiglia, la madre delle sorelle March; Meryl Streep interpreterà la zia March, la star di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet, sarà Theodore "Laurie" Laurence. Per i ruoli delle quattro sorelle protagoniste sono state scekte Emma Watson (Meg March), Saoirse Ronan (Jo March), Eliza Scanlen (Beth March) e Florence Pugh (Amy March): eccole nelle prime foto scattate durante le riprese

