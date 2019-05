Addio Chewbacca: è morto Peter Mayhew, il mitico 'wookie' di Star Wars

Un'altra leggenda di Star Wars se ne va. Peter Mayhew, che per lungo tempo ha indossato i panni di Chewbacca, il gigante e peloso alieno della saga, è morto all'età di 74 anni nella sua casa in Texas.

Nato a Londra nel maggio del 1944, Peter Mayhew era alto 2 metri e 21 centimetri, cosa che gli ha consentito di ottenere il suo primo ruolo cinematografico nel 1976, sul set di Sinbad e l'occhio della tigre, in cui recitava nella parte di un minotauro. L'anno seguente, fu scelto da George Lucas per interpretare Chewbacca nel primo episodio di Star Wars e continuò a interpretare il famoso Wookie fino a Il Risveglio della Forza (2015), prima di essere sostituito a causa di problemi di salute.

Il cast lo ricorda con affetto. Il primo a condividere un ricordo dell'amico e collega è Mark Hamill, alias Luke Skywalker, che parla di Mayhew come del "più gentile dei giganti. Un grande uomo con un cuore ancora più grande".

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2