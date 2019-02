Oscar 2019, tutti i vincitori della 91ma edizione

Tutti i vincitori

Miglior attrice non protagonista

Regina King, Se la strada potesse parlare

Miglior documentario

Free Solo

Miglior trucco e acconciature

Vice

Migliori costumi

Black Panther

Migliore scenografia

Black Panther

Miglior fotografia

Roma

Miglior montaggio sonoro

Bohemian Rhapsody

Miglior sonoro

Bohemian Rhapsody

Miglior film straniero

Messico, Roma

______________

Miglior film

A Star is Born

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

La favorita

Green Book

Roma

Vice

Miglior regia

Adam McKay, Vice

Alfonso Cuarón, Roma

Pawel Pawlikowski, Cold War

Spike Lee, BlacKkKlansman

Yorgos Lanthimos, La favorita

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper, A Star Is Born

Christian Bale, Vice

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Willem Dafoe, Sulla soglia dell’eternità

Miglior attrice protagonista

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, La favorita

Yalitza Aparicio, Roma

Miglior film d’animazione

Gli Incredibili 2

Isola dei Cani

Mirai

Ralph Spacca Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Miglior sceneggiatura originale

First Reformed

Green Book

La favorita

Roma

Vice

Miglior cortometraggio documentario

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A night at the garden

Period. End of sentence

Miglior canzone

“All The Stars”, Black Panther

“I’ll Fight”, RBG

“Shallow”, A Star is Born

“The Place Where Lost Things Go”, Il ritorno di Mary Poppins

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings”, La ballata di Buster Scruggs

Miglior sceneggiatura non originale

Spike Lee, BlacKkKlansman

Joel e Ethan Coen, La ballata di Buster Scruggs

Nicole Holofcener e Jeff Witty, Can you ever forgive me?

Barry Jenkins, Se la strada potesse parlare

Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters, A Star is born



Miglior effetti speciali (“visual effects”)

Avengers: Infinity War

Cristopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Miglior attore non protagonista

Adam Driver, BlacKkKlansman

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Elliott, A Star Is Born

Sam Rockwell, Vice

Miglior montaggio

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

La favorita

Vice

Miglior colonna sonora originale

Black Panther

BlacKkKlansman

Se la strada potesse parlare

L’isola dei cani

Il ritorno di Mary Poppins

Miglior cortometraggio di animazione

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One small step

Weekends

Miglior cortometraggio

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite

Skin



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata