Oscar, le nomination come miglior regia

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Le nomination agli Oscar come miglior regia sono: Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Joker, Sam Mendes per 1917, Quentirn Tarantino per C'era una volta a Hollywood, Bongf Joon Ho per Parasite.

