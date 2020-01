Oscar, le nomination come miglior film

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Le nomination agli Oscar come miglior film sono: Le Mans 66 - La grande sfida (Ford v Ferrari), The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little women, Marriage story, 1917, C'era una volta a Hollywood, Parasite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata