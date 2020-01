Oscar, le nomination come miglior attrice non protagonista

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Le nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista sono: Kathy Bates per Richard Jewell, Laura Dern per Marriage story, Scarlett Johansson per Jojo Rabbit, Florence Pugh per Piccole donne, Margot Robbie per Bombshell - La voce dello scandalo.

