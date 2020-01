Oscar, le nomination come miglior attore protagonista

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Le nomination agli Oscar come miglior attore protagonista sono: Antonio Banderas per Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio per C'era una volta a Hollywood, Adam Driver per Marriage story, Joaquin Phonenix per Joker, Jonathan Pryce per I due papi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata