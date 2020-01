Oscar, le nomination come miglior attore non protagonista

di scp

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Le nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista sono: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (I due Papi), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (C'era una volta a Hollywood).

