Ornella Muti splendida modella a 64 anni. E la figlia Naike pubblica foto hot del backstage

L'attrice in passerella alla settimana della Haute Couture parigina per la stilista Ulyana Sergeenko

Il tempo sembra essersi fermato per Ornella Muti. In forma strepitosa l'attrice 64enne ha sfilato, durante la settimana della moda parigina, per la stilista Ulyana Sergeenko indossando un abito lungo iridescente color avorio. A celebrare le grazie dell'icona della bellezza anni Ottanta la figlia Naike Rivelli che su Instagram ha pubblicato tutto il backstage della passerella. Scanzonata e provocatoria come sempre Naike ha regalato ai fan anche uno scatto della madre in perizoma: l'attrice mette in mostra un fisico davvero scultoreo che nulla ha da invidiare alle colleghe più giovani.

