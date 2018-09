Antonino Cannavacciuolo in viaggio alla scoperta del mare e dei suoi tesori a Termoli

Quarto appuntamento, domenica 23 settembre, alle 21:25 sul NOVE, con ‘O mare mio, il programma con Antonino Cannavacciuolo, basato su un’idea dello stesso Chef, prodotto da Endemol Shine Italy per Discovery Italia, che segue il viaggio di Chef Cannavacciuolo alla scoperta del mare e delle sue bontà: dalle ricette alle tradizioni locali, passando per le tecniche di pesca dei vari borghi, il tutto condito con momenti di divertimento, tanta comicità e le proverbiali pacche dello Chef.



Questa settimana Chef Cannavacciuolo arriverà in Molise, a Termoli. Qui si imbarcherà sul peschereccio Gianna per una battuta di pesca alla razza. Una volta scesi a terra lo Chef andrà con il pescatore Maretto alla ricerca dei 3 migliori cuochi amatoriali del paese, che si sfideranno per preparare il miglior piatto di “U’ Scescille”, pallotte di cacio e uovo condite da sugo di pesce. Chi vincerà la divertente competizione culinaria potrà assistere alla rivisitazione del piatto che farà Chef Cannavacciuolo.



La prossima settimana, per l’ultima puntata di questa terza edizione di ‘O mare mio, Chef Cannavacciuolo farà tappa in Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata