The Voice, da Gigi D'Alessio a Morgan: ecco i nuovi coach

Simona Ventura annuncia i quattro coach della nuova edizione di The Voice of Italy: "Habemus giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi 4 coach di The Voice of Italy. Ai già ottimi Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Morgan, si aggiunge Gigi D'Alessio. Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari, ma diversi. Ora sì che la musica torna a battere su Rai2".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata