Nicki Minaj è incinta: la rapper col pancione su Instagram

Nicki Minaj in dolce attesa mostra il pancione ai suoi fan. La cantante, sposata dell’autunno 2019 col fidanzato Kenneth “Zoo” Petty, non rinuncia ai suoi look eccentrici nemmeno durante la gravidanza. "Amore. Matrimonio. Carrozzina. Straripante di entusiasmo e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri", scrive la rapper 38enne sul suo profilo Instagram.

