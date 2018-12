Netflix presenta in Brasile le novità: torna 'Stranger things'

In occasione del Brazil Comic Con Netflix ha presentato nuove serie e grandi rinnovi con teaser, trailer e molto altro.

LE SERIE.

THE UMBRELLA ACADEMY (15 febbraio 2019). E' una nuova serie tratta dai popolari fumetti vincitori del premio Eisner, creati e scritti da Gerard Way (frontman del gruppo My Chemical Romance), illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics. La serie, che ha per protagonisti Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton e Mary J. Blige, racconta una strana storia: nello stesso giorno del 1989, quarantatré neonati nascono in diverse parti del mondo, figli di donne che non si conoscono e che fino al giorno prima non avevano mostrato segni di alcuna gravidanza. Sette di loro vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, un industriale miliardario, che dà vita all'Umbrella Academy e addestra i suoi 'bambini' a salvare il mondo. I suoi piani vanno però in fumo. Negli anni dell'adolescenza, fratture interne alla famiglia portano allo scioglimento della squadra. La morte di Hargreeves fa riavvicinare i sei membri sopravvissuti, che ormai hanno circa trent'anni. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya e Number Five collaborano per cercare di scoprire cosa si cela dietro la misteriosa morte del padre. Ma la famiglia così ricomposta è nuovamente divisa dalle personalità divergenti e dalle abilità contrastanti, oltre che dall'imminente minaccia di un'apocalisse globale.

STRANGER THINGS 3 (2019). La serie, che ha fatto innamorare la generazione nata negli anni '80, e non solo, tornerà con le avventure di Undici, Will, Dustin, Mike, Lucas e Max il prossimo anno.

I CAVALIERI DELLO ZODIACO - SAINT SEIYA (estate 2019). Il leggendario anime, che tornerà la prossima estate, ci racconterà le nuove avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, i giovani guerrieri che hanno giurato di proteggere la reincarnazione della divinità greca Atena e che combattono contro i potenti dei dell'Olimpo determinati a distruggere l'umanità.

IL FILM.

TRIPLE FRONTIER (2019). Un gruppo di forze speciali (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal) si riunisce per pianificare una rapina in una zona scarsamente popolata del Sud America. Questi eroi non celebrati intraprendono una pericolosa missione, per la prima volta nella loro carriera per se stessi e non per la patria. Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata e la situazione sta per andare fuori controllo, le loro abilità, la lealtà e la morale rischiano di frantumarsi in un'epica battaglia per la sopravvivenza. La regia è di J.C. Chandor (Margin Call, All Is Lost - Tutto è perduto, 1981: Indagine a New York), che ne ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty).



