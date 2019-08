Netflix, cameo di Neymar nella serie 'La Casa di carta'

di scp

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Ho potuto realizzare il mio sogno e far parte della mia serie preferita. E ora posso condividere Joao con tutti voi! Grazie La Casa di carta". Lo ha scritto su Twitter stella del calcio brasiliano Neymar, postando un video in cui indossa tuta e maschera della celebre serie. Negli episodi 6 e 8 della stagione 3, in una nuova versione messa online martedì su Netflix, ha scoperto l'AFP, Neymar interpreta un monaco brasiliano di nome Joao. "Non mi piacciono nè il calcio nè le feste", dice il monaco in una conversazione sul Brasile con Berlino, uno dei personaggi principali della serie, "ai Mondiali, prego sempre per la nostra Selezione".

