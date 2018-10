"Nasa: Storia del futuro", in prima tv un documentario per celebrare i 60 anni dell'agenzia spaziale

In occasione del sessantesimo anniversario della nascita dell’agenzia spaziale, lunedì 15 ottobre alle ore 21:00 andrà in onda in prima TV ASSOLUTA su (Sky canale 401 in HD) Nasa: Storia del futuro: il documentario realizzato da Rory Kennedy, premiata regista e nipote del presidente John F. Kennedy, analizza e racconta la storia dell’Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche americano.

“È stato emozionante per me poter presentare al pubblico il film, mostrando le immagini che la NASA ha raccolto negli ultimi 60 anni” – dichiara Rory Kennedy - “Mio zio, il Presidente Kennedy, ha avuto la lungimiranza di cogliere l’importanza della NASA e del suo lavoro. Durante gli anni, l’agenzia ha cambiato non solo la visione dell’universo, ma anche quella del pianeta e di noi stessi”.



In Nasa: Storia del futuro si dà risalto alle imprese che la storica istituzione statunitense ha compiuto nel corso del tempo, ai successi delle missioni ma anche alle tragedie. Il documentario indaga anche sul ruolo vitale che ha avuto nel monitorare lo stato di salute della Terra. Per quanto la NASA abbia potuto allargare i propri confini, infatti, la sua attenzione è sempre tornata al nostro pianeta, con il monitoraggio di cieli e mari, ghiacci e terre, in una continua battaglia per affrontare la grande sfida dei nostri giorni: proteggere e salvaguardare la Terra.

I viaggi nello spazio sono uno dei traguardi più straordinari che l’uomo abbia mai raggiunto nel corso della Storia. Nella ricerca per capire da dove veniamo, dove stiamo andando e dove ci collochiamo nell’Universo, la NASA è l’organizzazione che rappresenta al meglio questa curiosità umana.



