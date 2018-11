Narcos: Messico, Peña e Luna a Lucca Comics & Games per l'anteprima Netflix

Narcos: Messico, la nuova attesissima serie originale di Netflix che sarà disponibile dal 16 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata presentata in anteprima al Lucca Comics & Games, alla presenza dei protagonisti, Michael Peña e Diego Luna.

Narcos: Messico racconta le origini della moderna guerra della droga messicana, andando dritto alle sue radici. Il conflitto inizia in un momento storico in cui i trafficanti di droga messicani erano una disorganizzata confederazione di coltivatori e commercianti e segue la successiva affermazione del cartello di Guadalajara negli anni Ottanta, quando Felix Gallardo (Diego Luna) prende il comando, riunendo tutti i trafficanti e costruendo un impero. Quando l'agente della Dea Kiki Camarena (Michael Peña) si trasferisce con la moglie e il giovane figlio dalla California a Guadalajara per assumere il suo nuovo incarico, capisce rapidamente che il suo ruolo sarà molto più complicato di quanto potesse immaginare.

Michael Peña interpreta Kiki Camarena, un uomo di famiglia, agente della Dea sotto copertura, che riesce a ottenere informazioni utili grazie a una serie di informatori vicini a Felix e al suo cartello nuovo di zecca. Kiki si ritrova però rapidamente nei guai quando si rende conto di aver totalmente sottovalutato il sofisticato sistema di Gallardo. Diego Luna è il leader del cartello, uno dei più grandi narcos della storia del Messico, nonchè fondatore del moderno traffico di droga contemporaneo. Tranquillo ma audace, imperscrutabile ma pronto a tutto, all'apparenza è un boss benevolo, fedele ai propri amici, soci e impiegati. La sua ambizione, però, viene sempre prima di qualsiasi cosa.



