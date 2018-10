Nadia Toffa: "Sembrava tutto finito, poi a marzo il cancro è tornato. Devo combattere"

La conduttrice de 'Le Iene' Nadia Toffa, ospite a Verissimo su Canale 5, parla della malattia che l'ha colpita il dicembre scorso e che continua a combattere. "All'inizio mi chiedevo 'perché proprio a me?' Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in 'perché non a me?'. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta", ha detto Toffa.

"Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d'urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente", ha raccontato la 'Iena' televisiva durante l'intervista con la conduttrice Silvia Toffanin.

"Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di ", ha concluso Nadia Toffa, che poi ha aggiunto con un sorriso: "E che 'Le Iene' portino bene".

