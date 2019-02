Simone Cristicchi domani alle 17 ospite di MusicaPresse, il nuovo format dedicato alla musica

A LaPresse la musica diventa protagonista. Con MusicaPresse, il nostro nuovo format dedicato alla musica, l'agenzia apre le porte della redazione ai cantanti e ai gruppi simbolo della musica italiana e non solo. Il primo ospite sarà Simone Cristicchi, vincitore del premio 'Giancarlo Bigazzi' per la miglior composizione musicale per la sua Abbi cura di me, portata a Sanremo.

Mercoledì 27 febbraio alle 17, dalla sede milanese dell'agenzia, il cantautore romano risponderà alle domande della vice caposervizio Chiara Troiano e della giornalista Valentina Innocente. L'intervista sarà trasmessa in diretta sul sito e sulla nostra pagina Facebook.

