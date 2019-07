Musica, organizzatori: Jova Beach Party, cancellata data Albenga

di lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - Cancellata la data di Albenga (Savona) del Jova Beach Party prevista per il 27 luglio. Lo annuncia Trident Music. "Questa mattina - si legge in una nota - sono arrivati i tecnici del JBP che hanno effettuato i primi rilievi per il posizionamento delle strutture e purtroppo si è scoperto che il fenomeno dell'erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre cittadine, si è manifestato anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga. I rilievi ortofotografici hanno, infatti, evidenziato allo stato odierno una riduzione di 10/12 metri".

