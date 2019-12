Musica, morta la cantante dei Roxette Marie Fredriksson

di scp

Milano, 10 dic. (LaPresse) - Marie Fredriksson, cantante del duo Roxette, è morta all'età di 61 anni. Lo annuncia il gruppo svedese sul proprio account Facebook. Fredriksson è morta ieri mattina, si legge, "dopo una battaglia lunga 17 anni contro il cancro". Nel 2002 le era stato diagnostico un tumore al cervello. Tra le canzoni più famose del duo 'The Look', 'Listen To Your Heart', 'It Must Have Been Love'.

