Zucchero presenta il suo album 'D.O.C.': ad aprile al via il tour mondiale

Da venerdì 8 novembre il nuovo disco del bluesman emiliano concepito e realizzato nella sua casa studio in Lunigiana. Ad aprile al via il tour mondiale dall'Australia che a settembre arriverà all'Arena di Verona

Anticipato dal primo singolo 'Freedom', esce venerdì 8 novembre in tutto il mondo 'D.O.C.', il nuovo disco di inediti di Zucchero Fornaciari. Tra gli artisti italiani più amati e apprezzati nel mondo con oltre 60 milioni di dischi venduti, Zucchero torna a distanza di 3 anni e mezzo dal precedente 'Black Cat', con un disco a “denominazione d’origine controllata”, autentico, genuino e di qualità, composto da 11 brani e 3 bonus track.

Prodotto da Don Was e Zucchero con Max Marcolini, 'D.O.C.' è stato concepito dall’artista a Pontremoli nella sua Lunisiana Soul e registrato tra Los Angeles e San Francisco. Autore di quasi tutti i brani, Zucchero per la scrittura di alcune tracce dell’album ha collaborato con Francesco De Gregori (in 'Tempo al Tempo'), Davide Van De Sfroos (in 'Testa o Croce'), Pasquale Panella e Daniel Vuletic (in 'La canzone che se ne va'), Rory Graham (noto come Rag’n’Bone Man), Steve Robson e Martin Brammer (in 'Freedom'), F. Anthony White (noto come Eg White) e Mo Jamil Adeniran (in 'Vittime del Cool') e l’artista scandinava Frida Sundemo (in 'Cose che già sai').

'Freedom', primo singolo estratto da 'D.O.C.', è un inno alla libertà scritto a quattro mani insieme all’artista britannico Rag’n’Bone Man. Un brano dal sound ricercato e internazionale, figlio di una nuova ricerca musicale che si mescola al tradizionale e 'certificato' stile 'Sugar'. Il video del brano è diretto da Gaetano Morbioli.

Da aprile 2020 'D.O.C.' verrà presentato live in tutto il mondo partendo dall’Australia per arrivare nel nostro Paese il prossimo settembre all’Arena di Verona, luogo definito da Zucchero come "uno dei più bei posti al mondo per fare musica", per le uniche dodici date italiane del tour mondiale dal 22 settembre al 4 ottobre.

Questa la tracklist di 'D.O.C.': Spirito nel buio, Soul Mama, Cose che già sai feat. Frida Sundemo, Testa o croce, Freedom, Vittime del Cool, Sarebbe questo il mondo, La canzone che se ne va, Badaboom (Bel Paese), Tempo al tempo, Nella tempesta, My Freedom (bonus track), Someday (bonus track) e Don’t let it be gone” feat. Frida Sundemo (bonus track).

