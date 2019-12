Zucchero, in radio il singolo 'Spirito nel buio'

Da venerdì 13 dicembre, è in radio 'Spirito nel buio', il nuovo singolo di Zucchero 'Suga' Fornaciari, estratto dal suo ultimo disco di inediti, 'D.O.C'. Prodotto da Zucchero insieme al celebre Don Was, Nicolas Rebscher e Max Marcolini, 'Spirito nel buio' è il brano che apre il disco 'D.O.C.'. Una canzone up tempo, un gospel moderno intriso di spiritualità. In 'Spirito nel buio' tutti gli elementi presenti rimandano al tratto distintivo di Sugar: un sound contemporaneo e i cori gospel che rendono il brano ancora più intenso ed emozionante.

Da aprile 2020 'D.O.C.' verrà presentato live in tutto il mondo. Il tour partirà dall’Australia, e vedrà Zucchero protagonista anche sul palco del prestigioso Byron Bay Bluesfest, proseguirà poi in America e in tutta Europa per arrivare nel nostro Paese il prossimo settembre all’Arena di Verona, luogo definito da Zucchero come "uno dei più bei posti al mondo per fare musica", per le uniche 12 date italiane del tour mondiale.

