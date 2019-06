Zucchero, esce 'Oro Incenso & Birra 30th Anniversary' con contenuti speciali

E' il disco chiave della carriera di Zucchero e uno dei più importanti della musica italiana, in termini commerciali e non solo. Il 13 giugno del 1989 usciva 'Oro Incenso & Birra', album di Zucchero 'Sugar' Fornaciari entrato a pieno titolo nella storia della musica di casa nostra polverizzando tutti i record di vendita quando usci e a tutt’oggi è uno dei dischi più venduti di sempre. Venerdì 14 giugno, in occasione del trentennale dalla pubblicazione, sarà disponibile 'Oro Incenso & Birra 30th Anniversary', un'edizione speciale del quinto lavoro di Zucchero.

Proprio per celebrare l'anniversario 'Oro Incenso & Birra' sarà disponibile in tre versioni: Lp rimasterizzato 180g, 3Cd rimasterizzati e Super Deluxe Edition in tiratura limitata e numerata con 3Cd, Lp e Dvd, contenente un'intervista a Zucchero con immagini di repertorio e i videoclip dei brani del disco e un libro fotografico con aforismi e la storia dell'album nelle parole dello stesso cantautore.

"Per me l’album rappresentava una sfida non da poco – racconta Zucchero in merito alla genesi del disco - perché venivo da 'Blue’s' che era andato benissimo, era stato un record sia in come aveva incontrato i gusti del pubblico, sia nell’accoglienza dei critici, e poi nelle vendite. Avevo incominciato a fare i concerti negli stadi. Quindi come fai a bissare un successo così grosso con un altro album a distanza di neanche due anni? Però non ci ho pensato, non ero stressato, non vivevo la cosa con ansia, ho preferito l’azione al pensiero, e questo perché avevo accumulato tante, tante cose durante gli anni della gavetta, delle orchestre, delle band, ero passato attraverso tanti generi musicali".

Il Cd 1 è dedicato all'album originale e contiene esclusivamente le canzoni che sono diventate delle hit. Il Cd 2 è la versione UK dell’album, uscita a livello internazionale, con importanti duetti come 'Wonderful World' insieme a Eric Clapton e 'Senza una donna (Without A Woman) ' con Paul Young, sempre rimasterizzata. Il Cd 3 è una raccolta di demo inediti con le versioni embrionali di Zucchero di sette tra i brani che costituiscono la scaletta originale dell’album (composta da 9 canzoni in totale). Sono 7 demo cantate in un inglese che lo stesso 'Sugar' definisce "maccheronico", utilizzato col puro scopo di dar forma alla parte melodica. Una testimonianza rimasta nascosta fino ad ora e che l'artista oggi regala ai fan.

'Oro Incenso & Birra', uscito nel 1989, è stato prodotto da Corrado Rustici e registrato tra il Real World Studio Inglese di Peter Gabriel, gli Ardent di Memphis, il Power Station di New York e gli Umbi Studio in Italia con musicisti leggendari come, tra gli altri, Eric Clapton, Rufus Thomas, Jimmy Smith, Clarence Clemons e David Sancious, è arrivato dopo il grande successo del precedente 'Blue's', pubblicato due anni prima, e ha consacrato definitivamente Zucchero a livello nazionale, grazie a una scaletta fatta da hit di grande impatto come 'Overdose (d'amore)', 'Diavolo in me', 'Nice (Nietzsche) che dice', 'Il mare (impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle...)', e momenti di grande intensità come 'Madre dolcissima', 'Diamante', con il testo di Francesco De Gregori, e la conclusiva 'Libera l'amore', con la musica del grande Ennio Morricone.

