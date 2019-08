Young Signorino e lo schiaffo a uno spettatore: "Ha invaso il mio spazio"

Young Signorino ha interrotto il suo show e ha mollato un ceffone a uno spettatore a un concerto a Fermo, nelle Marche. Il trapper su Instagram ha fornito la sua versione dei fatti: "Se tu vieni nel mio spazio, io sto zitto una volta, due volte. Era tre volte che invadeva il mio spazio. Ho reagito così d'istinto". L'artista ha spiegato di avere ricevuto delle offese verbali e ha argomentato la sua reazione parlando dei suoi timori: "Sei salito sul mio palco - ha spiegato in un video-. Io cosa devo fare? In assenza di sicurezza, che ne so che non ho hai un coltello o lo spray al peperoncino? Boh......".

Il trapper di Cesena dopo lo schiaffo si è allontanato mentre due persone si sono fatte avanti per trattenerlo, ma il video dell'accaduto, intanto, ha fatto il giro del web e ha costretto l’artista a intervenire sul suo profilo social. Già una volta Young Signorino aveva interrotto un concerto per litigare con un fan che aveva lanciato un bicchiere sul palco. Poi ad aprile scorso è stato lui a scagliare un oggetto contro il pubblico. Ospite all'Alien Disco Club di Roma, Signorino ha risposto ai cori offensivi degli spettatori raccolti sul parterre tirando il microfono, per poi abbandonare il palco.

