Valentina Vignali risponde al dissing di Dani Faiv: se mi tocchi sono c++zi tuoi

Non ha esitato Valentina Vignali nemmeno un istante e su Instagram dove la cestista, influencer e ora anche rapper Valentina Vignali conta 2 milioni e 300 mla followers ha infilato parole al vitriolo contro Dani Faiv. La risposta per le rime è al brano Pezzo Grosso contenuto nell'ultimo album Scusate se Esistiamo del rapper spezino, critico sulla nuova carriera canora intrapresa dalla bella Valentina. Bella, sexy e ruvida la Vignali, che il confronto l'ha imparato sui campi da basket: "Me lo chiedo spesso, ti pare, perchè ti sia ancora permesso di parlare - rappa la Vignali - che se un uomo si fa il culo si guadagna la sua fama, se una donna si fa il culo allora è solo una puttana...". E poi rincara "Apri la tua bocca e poi non dici un cazzo, tutto quel che esprimi è solo canne e alcol...". Insomma sembra che la talentuosa e poliedrica Valentina tenga il passo anche sul campo avversario del più navigato, e incauto, rapper. Ora si attende la reazione di lui, in terza battuta

IL VIDEO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata