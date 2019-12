'Ultimo' superospite italiano della finale di X Factor al Mediolanum Forum

È Ultimo il super ospite italiano della finale di X Factor 2019 in programma il prossimo 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago.

Il 23enne cantautore romano, tra i più apprezzati della scena musicale nazionale, sarà tra i protagonisti della finale del talent di Sky prodotto da Fremantle che vedrà sfidarsi per la vittoria di questa edizione i Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene.

Ultimo ha all’attivo un palmares che vanta 30 dischi di platino e 16 dischi d’oro, su Spotify è l’artista più ascoltato del 2019 con oltre 697 milioni di stream, a luglio 2019 tutti e tre i suoi album sono nella Top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. Ma i suoi record non finiscono qui: Ultimo è anche il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi dove il 29 maggio partirà il Tour negli stadi 2020 che lo porterà per 14 date in tutta Italia. Infine il prossimo 13 dicembre 2019 uscirà il suo nuovo singolo 'Tutto questo sei tu', una profonda dichiarazione d’amore, una ballad rivolta alla persona amata, che con la sua presenza è in grado di dare significato anche alle cose più piccole.

La finale di X Factor 2019 sarà su Sky Uno e TV8 giovedì 12 dicembre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata