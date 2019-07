Ultimo, oltre 120mila biglietti venduti in 24 ore per il tour 2020 negli stadi

Dopo la data evento all'Olimpico di Roma in programma 8 show in grandi città nell'estate 2020. Si parte il 6 giugno prossimo da Firenze. legato ai concerti il sostegno a Unicef del cantautore romano

Grande risultato per il tour negli stadi 2020 di Ultimo: dopo l'apertura delle vendite alle 11 di giovedì mattina, in 24 ore ha venduto oltre 120mila biglietti. Il giovane cantautore romano ha rivelato le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, solo due giorni fa: dopo aver incantato il suo pubblico con 'La Favola', speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone, a soli 23 anni Ultimo si aggiudica il titolo di più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

ll tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, sabato 6 giugno 2020 , per poi fare tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno ), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno ), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno ), Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio ), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio ), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio ), per poi concludere tornando il 19 luglio a Roma, con l'evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo. L'organizzazione informa che, soprattutto sulle date di Milano e Roma, sono ancora pochi i pacchetti vip disponibili poiché previsti in quantità molto limitata rispetto alla totale capienza di ogni venue.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà l'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d'arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti ai progetti Unicef in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

"Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall'animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi", ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell'Unicef Italia. "Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all'Unicef e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza".

Da San Basilio, luogo dove l'artista è nato e cresciuto, là dove incontra i suoi amici di sempre, dove trova le radici più profonde che lo ancorano saldamente alla realtà, si sviluppa una storia favolosa, che ha sempre più i connotati di un sogno che si avvera. Quello di un ragazzo partito con la sua voce e il suo pianoforte dalla periferia, e dai piccoli locali di San Lorenzo a Roma per arrivare nel giro di un anno e mezzo a traguardi più grandi, dai club ai 19 palasport sold out del "Colpa delle Favole Tour" e ora gli stadi, con oltre 300.000 biglietti venduti ad oggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata