Ultimo, in arrivo il nuovo inedito tanto atteso: 'Tutto questo sei tu'. "Finalmente", scrivono i fan

E' il 4 settembre la data del suo primo post riguardante questo atteso singolo, Niccolò Moriconi, in arte 'Ultimo': "A Londra ho registrato le voci di un pezzo nuovo e ora stiamo risentendo e aggiustando alcune cose... penso che per Natale potrei farvi un regalino!", scriveva rivolgendosi ai fan. Intanto Niccolò su Instagram, attraverso vari post, non ha fatto altro che incrementare la voglia dei suoi follower di ascoltare l'inedito, fino ad arrivare a mercoledì 27 novembre, giorno in cui annuncia finalmente la data di uscita dell'attesissimo brano 'Tutto questo sei tu': il 13 dicembre 2019. Ultimo, a soli 23 anni, raggiunge numeri strabilianti: su Spotify ha più di due milioni di ascoltatori mensili, il videoclip del brano ' I tuoi particolari' portato a Sanremo 2019 ha raggiunto in neanche un anno più di 54 milioni di visualizzazioni su Youtube e tra il 2017 e il 2019 ha conseguito 30 dischi di platino e 17 dischi d'oro. Cos'altro dobbiamo aspettarci da Niccolò Moriconi? Aggiornamenti al prossimo disco di platino.

