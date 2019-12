Ultimo è l'artista più ascoltato su Spotify in Italia

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è l'artista più ascoltato su Spotify in Italia. Ennesimo traguardo per il cantautore romano che, sin da piccolo, ha sempre creduto nei sogni e non ha mai abbandonato il desiderio di viverli fino in fondo. Correva l'anno 2016 quando Niccolò vinse il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso da Honiro, iniziando così una collaborazione con l'etichetta discografica. E oggi lo ritroviamo a fare un tour negli stadi più importanti d'Italia. "Grazie a tutti voi, un altro nostro risultato pazzesco. Lo dedico a voi, come sempre. Grazie" scrive il cantautore in un post su Instagram.

