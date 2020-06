Torna il menestrello del rock, esce il primo album di Bob Dylan dopo 8 anni

È disponibile da venerdì 19 giugno, a 8 anni di distanza dal precedente lavoro, ' (Columbia Records), il nuovo album di inediti di Bob Dylan, composto da 10 nuove canzoni tra cui le già note 'I Contain Multitudes', brano di apertura del disco, 'False Prophet' e l'epica 'Murder Most Foul', brano della durata di quasi 17 minuti, che nel formato doppio CS, è presente come unica traccia di uno dei 2 CD.

'Rough and rowdy ways' è disponibile da oggi in formato doppio CD e in digitale e dal 17 luglio su doppio vinile in 3 versioni: nero, giallo e verde oliva.

Scritto e composto da Bob Dylan, hanno partecipato alla realizzazione di 'Rough and rowdy ways' i musicisti Charlie Sexton (chitarra), Bob Britt (chitarra), Donnie Herron (steel guitar, violino e fisarmonica), Tony Garnier (basso) e Matt Chamberlain (batteria). Il disco, missato da Chris Shaw con la collaborazione di Joseph Lorge e masterizzato da Greg Calbi, annovera anche la partecipazione dei musicisti Blake Mills, Benmont Tench, Alan Pasqua, Fiona Apple e Tommy Rhodes.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata