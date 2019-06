Torna Diodato con il nuovo singolo 'Non ti amo più'

Diodato torna con 'Non ti amo più' (Carosello Records), il nuovo singolo disponibile in streaming e in tutte le piattaforme digitali dal 28 giugno e in radio dal 5 luglio. Dopo il brano 'Il commerciante', prosegue il nuovo percorso artistico di Diodato che culminerà con la pubblicazione del suo terzo album di inediti, in uscita a settembre 2019. Su un tappeto sonoro che fa eco agli anni '60 dei Beach Boys; la scrittura di Diodato racconta con ironia e sarcasmo l'esatto momento in cui la quotidianità prende il sopravvento nella vita di coppia: quando è difficile accettare che, forse, l'entusiasmo delle prime volte è scomparso, che la passione è calata e che spesso il fastidio provocato da un dentifricio lasciato aperto sul lavandino vale più di mille baci! "Non ti amo più. Che in una vita intera - afferma Diodato - chi ha avuto la fortuna di amare e di essere amato ha probabilmente avuto anche la sfortuna di non amare più o di non essere più amato. È un gioco che si ripete, in continuazione, fino a che non ci si sente troppo stanchi per dirselo ancora, per continuare a giocare, per ricominciare daccapo. Questa non è una storia vera, almeno non una soltanto."



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata