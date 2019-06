Tormentoni 2019, da 'Jambo' a 'Ostia Lido': ecco le hit dell'estate

Il caldo è arrivato e come ogni estate incomincia il toto tormentone estivo. Tutti alla ricerca della canzone regina dell’estate, di quel motivetto che canteremo in macchina, sotto l’ombrellone o che balleremo in spiaggia durante un dj set.

Siamo solo all’inizio dell’estate, ma molti artisti hanno già lanciato le loro nuove hit. Lo stato della musica italiana sembra essere tra i migliori degli ultimi anni. Quest’anno il panorama italiano vede ben 8 canzoni italiane tra le 10 della top ten. L’egemonia di Takagi & Ketra è forte, sancendo di fatto lo strapotere dei due producer. Tra i grandi nomi italiani figurano The giornalisti e J-Ax e tra gli internazionali Alvaro Soler e Mika.

In occasione della Giornata Internazionale della musica, il 21 giugno, anche il blog di viaggi e tendenze, Fly and Grow, ha selezionato le hit italiane e internazionali che 'tormenteranno' le nostre orecchie per questa estate.

TAKAGI & KETRA FT GIUSY FERRERI & OMI - Jambo. Il trittico delle meraviglie composto dai due producer e da Giusy Ferreri, sembra non sbagliare un colpo. Anche questa estate ci faranno sicuramente ballare con quel ritornello accattivante: “E non c'è bisogno di niente, ahi ahi ahi ahi. Quando la notte ti prende, ahi ahi ahi ahi”.

BABY K - Playa. Anche per la rapper italiana, l’estate sembra essere la stagione preferita. Dopo i successi precedenti “Roma-Bangkok” e “Da zero a cento”, quest’anno ci conduce ad immagini di tramonti sudamericani e di un’estate vissuta al massimo. Anche noi non vediamo l’ora di stare sulla Playa con “La musica, l'estate, la notte, la festa”.

J-AX - Ostia Lido. Passano gli anni ma J-Ax, non passa mai di moda, almeno così sembra con il brano già da un paio di settimane stabile al primo posto in tutte le classifiche di ascolto. Con lo zampino di Takagi e Ketra nella parte musicale, e di Davide Petrella, J-ax ha scritto un brano irriverente così come è la sua natura. L’antitesi tra la sognata “Puerto Rico”, e la cruda realtà di dover passare l’estate a Ostia lido, fotografa la spensieratezza, l’allegria e ironia dell’estate.

THE GIORNALISTI - Maradona y Pele. Nella lunga diatriba tra chi sia il più forte tra i due fuoriclasse, Tommaso Paradiso e la sua band ci riportano (non sotto il sole di Riccione), ma in luoghi ben più lontani dove poter ballare con la propria amata. Vari sono i riferimenti nella hit da Robert De Niro, alla tigre di Sandokan, con una canzone dai ritmi tropicaleggianti che farà venire voglia di ballare e risvegliare “un ritmo animale”.

IRAMA - Arrogante. Ci può sembrare tutto, meno che “Arrogante”. Irama, si sta affermando sempre di più nella discografia italiana con milioni di copie vendute negli ultimi 12 mesi. In questa canzone dalle sonorità reggaeton, l’artista spiega come l’arroganza sia a volte, solo una maschera che si indossa per coprire la propria sensibilità. Con quella faccia d’angelo e quelle parole da “Baci Perugina” riuscirà a far innamorare (anche quest’estate) tutte le ragazze.

BOOMDABASH FT ALESSANDRA AMOROSO - Mambo Salentino. Si candida ad essere la hit dell’estate, grazie anche alla splendida voce della salentina doc Alessandra Amoroso. Anche qui con lo zampino di Takagi e Ketra, la band made in Salento dedica un tributo alla propria terra. Nella prima settimana, già più di 5 milioni di visualizzazioni su Youtube! Che dire di più!! Mambo! Mambo Salentino!

ELODIE FT MARRACASH - Margarita. Se l’anno passato era tutto Nero Bali, quest’anno la cantante romana ci riporta sulle spiagge con un “Margarita”. Una canzone a metà tra reggae e pop, che vede la scrittura a 8 mani dello stesso rapper, di Lorenzo Fragola, di Franco 126 e Carl Brave. Tra una granita e un Margarita, questa canzone ci rimarrà nella testa. Potremmo definirla: Una storia d’amore 2.0 ai tempi di Siri!!!

ALVARO SOLER - La Libertad. L’immancabile Alvaro, non poteva mancare neppure quest’estate. Se negli anni passati abbiamo ballato sotto “El mismo Sol” e abbiamo mosso “La Cintura”, quest’anno ci spinge a correre verso “La Libertad”! Un motivetto che ti prende dal primo ascolto che ti ricarica con buone vibrazioni e che ti induce a sperare in un mondo migliore!

MIKA - Ice Cream. Con tanto calore c’è venuta una voglia matta di gelato. La stessa cosa deve aver pensato Mika nello scrivere questa canzone, scritta in Toscana durante una calda giornata di agosto. La canzone richiama le sonorità degli anni ’80 e 90’, e anche noi come l’artista libanese, vogliamo un gelato e vogliamo stenderci al sole mentre lo gustiamo! “I want your ice cream, I want it lying in the sun”.

PEDRO CAPO’ & FARRUKO - Calma. La dose di latinoamericano non poteva mancare neppure quest’estate. Se negli anni passati si andava “Despacito”, adesso si va con “Calma”. La canzone del portoricano Pedro Capò è stata la hit dello scorso inverno, e il suo successo non sembra scemare, anzi sembra crescere sempre di più. Il video della canzone, di Pedro Capó e Farruko, è il più visto su Youtube dall’inizio del 2019 con più di 1,140 milioni di riproduzioni. Noi siamo pronti “Vamos por la Playa”?

ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER - I Don’t Care. Scomparsi per un lungo periodo di tempo, eccoli ritornare più forti che mai, con una hit diversa dalla classica ballata “Love Yourself” dove avevano collaborato. Nel giorno del debutto, la canzone ha registrato 10.977 milioni di streams, stabilendo il record di canzone più ascoltata in un giorno su Spotify! Se queste sono le premesse, i due album in arrivo saranno delle vere proprie bombe discografiche!

JOVANOTTI - Nuova Era. Lorenzo non perde mai il ritmo, e a sorpresa rilascia un EP con 7 canzoni, che animeranno il suo tour estivo, Jova Beach Party, tra le spiagge italiane. Accompagnato da uno dei produttori musicali più in voga del momento Dario “Dardust”, Jovanotti non delude mai. Un brano che sposa sonorità house music e afro, che sicuramente ci farà ballare. E che non sia l’inizio di una “Nuova Era”!

DADDY YANKEE ft SNOW - Con Calma. Anche per il re del Reggaeton, sembra essere un anno che va preso “Con Calma”. Il singolo è una cover rivisitata della canzone “Informer” dello stesso Snow. Con un ritmo molto più reggaeton uptempo e dancehall, il brano è ritornato in cima alle classifiche. Impreziosita in una versione remix da Katy Perry, questa canzone ci farà muovere il bacino e non solo “Mueve ese poom-poom, girl”.

Tra i grandi assenti di questa estate risultano esserci: Enrique Iglesias, che ci aveva accompagnato con i suoi ritornelli latini di Bailando e Subeme la Radio, e di Fabio Rovazzi, che attraverso la sua pagina Instagram ci comunica che sta lavorando ad una nuova hit.

Non ci resta che aspettare per vedere quale sarà la canzone regina dell’estate 2019.

