Tommaso Paradiso annuncia l'addio ai Thegiornalisti: "Quello che scriverò e canterò da ora sarà a nome mio"

Tommaso paradiso lascia i Thegiornalisti. Ad annunciarlo, dopo che la voce era già trapelata negli scorsi giorni, è lo stesso cantante romano che affida alle storie di Instagram un lungo sfogo: "Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così".

È la fine di un'avventura, che Paradiso descrive come "fantastica" e che ha portato la band fino al circo Massimo, ultima tappa del loro "Love Tour". "Sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi", aggiunge Paradiso.

Niente fango, quindi, sui suoi compagni di viaggio, perché "a voi deve rimanere tutto l'amore che in questi anni abbiamo condiviso insieme. Ovviamente ci saranno polemiche, sarò pronto a leggere e a sentire qualsiasi cosa. Si faranno congetture e si diranno inesattezze, è inevitabile. Ma d'altronde chiunque ha il diritto di esprimere la propria opinione anche se non conosce la materia trattata".

Il cantautore, però, non esita a definire gli ultimi mesi come "molto difficili" e racconta di essere stato male: "E per vivere bisogna stare bene. Trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo. Non sono in grado di vivere in un clima di tensione, né a casa, né a lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta".

Niente paura, però. Il nuovo corso di Tommaso Paradiso lo porterà a scrivere e cantare brani nuovi, ma continuerà a esibirsi anche in quelli vecchi dal vivo. Poi chiude con un invito, forse più a se stesso che agli altri: "Non avere paura".

A stretto giro però è arrivata la replica del chitarrista e bassista, Marco Rissa Musella: "Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones".

