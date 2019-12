Tiziano Ferro, terza data a San Siro e seconda all'Olimpico

Si arricchisce di due nuove date TZN 2020, il nuovo tour negli stadi italiani di Tiziano Ferro.

A grande richiesta, i concerti allo Stadio San Siro di Milano diventano tre con l’aggiunta di lunedì 8 giugno 2020, mentre raddoppia lo show allo Stadio Olimpico di Roma con l’inserimento in calendario di una replica giovedì 16 luglio 2020.

I biglietti per le due nuove date saranno disponibili in anteprima esclusiva per i membri del fanclub ufficiale e per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di venerdì 6 dicembre 2019 sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 9 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour partirà ufficialmente il 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano e sbarcherà allo Stadio San Siro di Milano (con tre date il 5, 6 e 8 giugno), allo Stadio Olimpico di Torino (l’11 giugno), allo Stadio Euganeo di Padova (il 14), allo Stadio Franchi di Firenze (il 17), allo Stadio del Conero di Ancona (il 20), allo Stadio San Paolo di Napoli (il 24), allo Stadio San Filippo di Messina (il 27), proseguirà a luglio con date allo stadio San Nicola di Bari (il 3), allo Stadio Braglia di Modena (il 7), a Cagliari Fiera (l’11) e si concluderà con due show allo Stadio Olimpico di Roma (il 15 e 16 luglio). Il tour si trasferirà poi in Europa in autunno con date indoor a Bruxelles, Zurigo, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Parigi, Monaco, Losanna, Barcellona e Madrid.

Tiziano Ferro ha da poco pubblicato il suo nuovo album 'Accetto Miracoli' (su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia), che a una sola settimana dall’uscita è già stato certificato ORO e ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Il nuovo singolo estratto dall’album s’intitola In mezzo a questo inverno.

