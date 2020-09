Tiromancino: venerdì fuori il singolo 'Finchè ti va'

I Tiromancino hanno annunciato l'uscita del nuovo singolo 'Finchè ti va', un viaggio tra atmosfere malinconiche con un testo capace di coinvolgere l'ascoltatore in questa romantica e intima storia d'amore. La canzone è un primo assaggio del prossimo progetto discografico del gruppo. Parlando del brano Federico Zampaglione ha confidato "Non è facile per me parlare di questa canzone, a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare". La canzone è stata scritta lo scorso novembre, ma visti gli accadimenti è stata tenuta al segreto fino a oggi, in attesa del momento giusto per farla venire alla luce. A partire da venerdì 11 settembre la canzone sarà disponibile in radio e negli store digitali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata