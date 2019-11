Su YouTube il video di 'Cheyenne' di Francesca Michielin

Il nuovo singolo della cantante anticipa il prossimo progetto discografico in uscita nella primavera 2020

È disponibile su YouTube il videoclip di Cheyenne feat Charlie Charles, il nuovo singolo di Francesca Michielin uscito il 15 novembre, che anticipa il prossimo progetto discografico in uscita nella primavera 2020.

Il video riprende il concetto chiave di tutto il nuovo progetto: l’incontro tra due mondi distanti, quello naturale e quello urbano, ma anche - e soprattutto - il passato e il moderno. Vediamo Francesca cantare in una festa in cui suggestioni tribali incontrano dettagli futuristici, dove le sonorità elettroniche si fondono tra loro, avvolte da libertà ed energia. Il videoclip si sviluppa attraverso scenari diversi, disordinati, seguendo i crescendo del pezzo e rappresentando la malinconia dei ricordi, che si librano leggeri nell’atmosfera urban del party. La camera si snoda tra primi piani e dettagli, che uniscono la modernità di un manga giapponese con la ritualità antica: una tribù che cerca di adattarsi ad una nuova realtà che li circonda, esattamente come fecero i Cheyenne.

Cheyenne feat. Charlie Charles è il primo singolo del nuovo album di inediti di Francesca, che vedrà la luce nel 2020. Un brano nostalgico ma pieno di contrasti, prodotto da Charlie Charles e scritto da Mahmood assieme a Alessandro Raina e Davide Simonetta, che nasconde un cuore synth con i suoi ritmi electro-pop e riconferma Francesca Michielin una delle artiste più complete ed interessanti del panorama attuale.

La cantautrice è pronta a tornare anche dal vivo e, per la prima volta, il 20 settembre 2020 suonerà live sul palco del Carroponte, il tempio della musica urban alle porte di Milano. I biglietti per il live, prodotto da Vivo Concerti sono disponibili su www.ticketone.it, online e in tutti i punti vendita autorizzati.

