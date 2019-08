Stop alla data di Vasto del Jova Beach party di Jovanotti

Salta la data del Jova Beach Party prevista per il 17 agosto a Vasto (Chieti) per ragioni di sicurezza e legate alla viabilità sulla Statale 16. Lo ha deciso la commissione che si è riunita questa mattina in Prefettura a Chieti. "Ho appena saputo - scrive Jovanotti su Facebook - che #jovabeachparty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un'occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in 'bagarre'. Chi alla fine ha 'vinto' ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità a buon mercato che evidentemente una cosa grande e bella come Jova Beach Party offre".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata