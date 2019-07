Sting a ottobre in concerto in Italia: il tour europeo fa tappa a Milano

Cherrytree Management e Live Nation annunciano una nuova tappa del tour europeo di Sting, 'My Songs', in Italia il prossimo 29 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. 'Sting: My Songs' sarà un tour dinamico e divertente che si concentrerà sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. I fan avranno modo di sentire hit come 'Englishman in New York', 'Fields of Gold', 'Shape of My Heart', 'Every Breath You Take', 'Roxanne', 'Message in a bottle' e tante altre… Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.

I biglietti per il concerto saranno disponibili per l'acquisto in anteprima a partire dalle ore 10.00 di martedì 2 luglio fino alle ore 17.00 di mercoledì 3 per gli iscritti al Fan Club di Sting su www.sting.com. Gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it avranno invece la possibilità di accedere alla prevendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 luglio (fino alle 17.00 di giovedì 4). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 5 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

