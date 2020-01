Springsteen, dal 21 febbraio 5 album degli anni 2000 in vinile

In arrivo edizioni speciali di 'The Rising', 'Devils & Dust', 'Live In New York City', 'Live In Dublin' e '18 Tracks'

Il 21 febbraio, cinque album di Bruce Springsteen verranno pubblicati per la prima volta in vinile da Columbia Records/Legacy Recordings. Le uscite comprendono la stragrande maggioranza degli album di Bruce Springsteen registrati all'inizio del millennio - un periodo trionfale che aveva visto la tanto attesa riunion della E Street Band. Ogni album è stato stampato a partire dai master originali, consentendo la massima qualità possibile delle pubblicazioni.

'The Rising' (2002) ristampato in 2LP per la prima volta dopo oltre 15 anni. L'album era tutto incentrato su messaggi di conforto e redenzione dopo i devastanti attacchi dell'11 settembre e vedeva la E Street Band riunirsi in studio per la prima volta dopo un decennio.

'Devils & Dust' (2005) pubblicato per la prima volta in vinile a partire dalla sua versione originale. Rimane uno degli album in studio più rigorosi del cantautore del New Jersey che richiamava 'The Ghost of Tom Joad' del decennio precedente.

'Live In New York City' (2001) in versione 3LP, pubblicato in vinile per la prima volta dalla sua uscita originaria. Questo live propone Springsteen nell'attesissimo tour di reunion con la E Street Band, registrato in due notti consecutive al Madison Square Garden nell'estate del 2000.

'Live In Dublin' (2007) stampato per la prima volta in vinile, offre un'istantanea in 2LP del lavoro del boss con la The Sessions Band, che includeva brani folk classici resi popolari da Pete Seeger e versioni radicalmente riarrangiate dei brani preferiti da Bruce Springsteen.

'18 Tracks' (1999) disponibile per la prima volta in vinile dopo oltre 20 anni. Il secondo LP presenta rarità come il demo originale di "Born In The U.S.A" e brani esclusivi come "Trouble River", una ri-registrazione del 1999 di "The Promise" e la versione originale di "The Fever" di Bruce resa famosa dalla band Southside Johnny and The Asbury Jukes.

