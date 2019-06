Clarence Clemons, in arrivo il film sul leggendario sassofonista di Springsteen

La moda dei biopic sui grandi personaggi della musica sembra non arrestarsi. Ora è la volta di Clarence Clemons, leggendario sassofonista della E Street Band di Bruce Springsteen, scomparso nel 2011 a 69 anni.

Amico fraterno e spalla musicale del Boss, 'Big Man' è il protagonista di Clarence Clemons: Who Do You Think I Am, film diretto da Nick Mead e incentrato sulla sua turbolenta vita privata e sulla sua carriera di 40 anni a fianco del rocker del New Jersey e non solo. Tra le sue collaborazioni anche quella con Lady Gaga.

Il film contiene interviste con l'ex presidente Usa Bill Clinton e con i membri della E Street Band Nils Lofgren e Jake Clemons, quest'ultimo nipote di Clarence, subentrato nel gruppo di Springsteen proprio come sassofonista. La pellicola sarà nelle sale americane a luglio e uscirà poi in Home Video il 17 agosto.

