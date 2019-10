Simple Minds, il 31 ottobre '40: The best of- 1979-2019' per i 40 anni della band

Il 31 ottobre Universal Music pubblicherà '40: The best of - 1979-2019', la raccolta che ripercorre i 40 anni di carriera dei Simple Minds dalle loro prime sperimentazioni ai grandi successi da classifica, fino alle più recenti prove di 'Big Music' (2015) e 'Walk Between Worlds' dello scorso anno, il loro maggior successo degli ultimi 20 anni, arrivato al 4° posto nelle classifiche UK. Formatisi negli anni Settanta, prendono il nome da un verso del 1975 di The Jean Genie di David Bowie: "so simple minded".

I Simple Minds sono diventati una delle band del Regno Unito più importanti di sempre, con vendite per oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell'Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, di cui 5 al numero uno in UK: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985), Street Fighting Years, Live In The City Of Light (1987) e Glittering Prize 81/92. Curato in collaborazione con la stessa band, '40: The best of' presenta il meglio del repertorio dei Simple Minds: una raccolta onnicomprensiva di questi primi 40 anni di carriera, dall'innovativa brillantezza di Promised You A Miracle e Glittering Prize, alla dirompenza di Waterfront e Sanctify Yourself, fino all'impegno sociale di Belfast Child e Mandela Day, all'imponenza di Don't You (Forget About Me) e Alive & Kicking. C'è anche una nuova traccia: una cover di 'For One Night Only' di King Creosote del 2014.

La raccolta testimonia una delle più eclettiche e avventurose carriere nella storia della musica anglosassone, che ha visto i Simple Minds protagonisti della musica del periodo post-punk. Con brani come Chelsea Girls (dall'album di debutto della band, Life In A Day, 1979), I travel e Celebrate (Empires and Dance, 1980), Love Song, The American (Sons and Fascination/Sister Feelings Call), i Simple Minds hanno alzato gli standard della musica alternativa del Regno Unito. Dal 1982 in poi la band ha prodotto alcuni dei suoi lavori più ispirati a partire dall'album New Gold Dream (81-82-83-84), con molte canzoni dell'album incluse nel Best Of, proseguendo con l'album Sparkle In The Rain (Up On The Catwalk e Speed Your Love to Me), e terminando con Once Upon a Time del 1985 (da qui nel Best Of arrivano Don't You Forget About Me, Alive and Kicking e Sanctify Yourself) e Street Fighting Years del 1989, e il singolo Belfast Child.

- Negli anni Novanta i Simple Minds hanno continuato a pubblicare album con delle gemme che sono cresciute soprattutto con l'attività live. Da questo periodo arrivano Let There Be Love, See The Lights, She's a River e War Babies. Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno confermato il loro ruolo centrale nella storia della musica mondiale, diventando un punto di riferimento per molti artisti più giovani e suonando per migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo. Anche i loro album più recenti hanno riscosso un forte successo di critica: Big Music (2015) è stato descritto da Mojo come "il loro miglior album degli ultimi 30 anni", e Walk Between Worlds (2018) è diventato il loro album di maggior successo degli ultimi 20 anni, con un grande tour negli Stati Uniti. Due canzoni da ognuno di questi due album sono incluse nel Best Of: Honest Town e Blindfolded (Big Music), and Sense of Discovery e Magic (Walk Between Worlds). '40: The best of' sarà disponibile in una edizione deluxe 3cd, cd singolo, 2lp e digitale con audio rimasterizzato agli Abbey Road Studios e un artwork disegnato da Stuart Crouch, con gli iconici simboli di Malcolm Garrett, che rappresentano tutti i loro 40 anni di carriera.



