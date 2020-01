Selena Gomez, torna sulle scene con il nuovo album 'RARE'

Nella tracklist spiccano i singoli 'Lose You To Love Me', primo nella classifica Billboard Hot 100, e 'Look At Her Now'

A cinque anni di distanza, esce il nuovo album di inediti di Selena Gomez. Si intitola 'RARE' e contiene, tra gli altri, i singoli pubblicati a novembre 'Lose You To Love Me', numero uno nella classifica Billboard Hot 100 e nelle classifiche globali di Spotify e Apple Music, e 'Look At Her Now'. Sarà acquistabile in diversi formati: CD standard, Box con foto customizzate e una versione deluxe che includerà i singoli già editi 'Wolves' feat. Marshmello, 'Back To You', 'Bad Liar', 'It Ain’t Me' con Kygo, e 'Fetish' featuring Gucci Mane.

Si tratta di un lavoro che segna il ritorno della popstar statunitense sulla scena discografica mondiale: l'album precedente risaliva infatti al 2015. "C'era un sacco di musica messa insieme apposta per me di cui non avevo molto controllo", aveva dichiarato in un'intervista al The Wall Street Journal in riferimento al brano "Come & Get It" del 2013, "Lì non c'è niente di me. Io non sono così".

Ben diversa la storia che lega la 27enne, ex stellina di Dysney Channel, al nuovo disco: "E' la musica più sincera che abbia mai prodotto", aveva rivelato in fase di presentazione. Ai fan, impazienti di ascoltare la tracklist completa, la dedica social nel suo ultimo post su Instagram: "Grazie a tutte le anime che ci hanno lavorato con me. Ora è vostro. Spero vi piaccia".

