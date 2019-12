Scala, per la Prima in scena una 'splendida' Tosca: Ovazione per Mattarella

di Benedetta Dalla Rovere

Sedici minuti di applausi hanno salutato la Tosca, diretta dal maestro Riccardo Chailly, per la regia di Davide Livermore. Il capolavoro di Puccini ha inaugurato la stagione operistica del Piermarini, collocandosi al secondo posto tra le opere più apprezzate dal pubblico della Prima. Per trovare un'opera che abbia raccolto maggior consenso, bisogna ritornare al 1996, quando l'Armide diretta da Riccardo Muti aveva ha toccato il record di 20 minuti di ovazione.

Entusiasta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lasciando la Scala ha espresso il suo apprezzamento per "la splendida edizione" dell'opera pucciniana. Grande affetto ha accolto anche il Capo dello Stato a cui sono stati riservati quattro minuti di applausi. Così com'era accaduto a Sant'Ambrogio 2018, all'arrivo di Mattarella nel Placo Reale il pubblico ha reagito con una standing ovation, che si è conclusa solo quando il maestro Chailly ha richiamato con la bacchetta l'orchestra che ha attaccato l'Inno di Mameli. Un lungo applauso è stato riservato a Mattarella anche quando è sceso nei camerini, durante il secondo intervallo, per incontrare musicisti e maestranze e ringraziare Anna Netrebko - la voce più acclamata da pubblico nei panni di Tosca nonostante una piccola incertezza nell'interpretazione rilevata dai social - Francesco Meli che ha vestito i panni di Cavaradossi e Luca Salsi, che ha interpretato Scarpia. E ancora applausi e frasi di incoraggiamento hanno accompagnato Mattarella alla fine dello spettacolo.

In teatro anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che è una habituée dell'opera. "Tosca - ha detto - è un affresco, affresco della realtà che affronta temi come l'emarginazione, la violenza sulle donne, le diseguaglianze sociali che sono tornati di attualità". Presenti anche i ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese, della Cultura, Dario Franceschini e dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Gli applausi - ha detto - Mattarella se li merita sempre tutti". Anche la senatrice a vita Liliana Segre, acclamata anche lei dalla sala, ha incontrato il presidente Mattarella nel Palco Reale tra il primo e il secondo atto. "La Tosca non mi delude mai - ha scandito - la Scala non mi delude mai". Affetto per Liliana Segre lo ha espresso anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha definito la senatrice a vita "non solo una icona milanese ma importante testimonianza non solo per il passato ma anche per il presente" a cui Milano farà sentire la sua vicinanza il prossimo 10 dicembre, in occasione della marcia contro l'odio e l'antisemitismo a cui prenderanno parte anche i sindaci di altre città italiane.

Tosca è piaciuta anche al capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi accompagnata dal sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto. A seguire l'opera, tra gli altri, anche il prefetto di Milano, Renato Saccone, il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, i vertici milanesi e lombardi delle forze dell'ordine, il presidente della Rai, Marcello Foa, il presidente di Banca Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, Evelina Christillin accompagnata dal marito, il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola, l'imprenditore Arturo Artom con la moglie, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e l'imprenditore Matteo Colaninno. Presenza d'eccezione per la cantautrice Patty Smith, che era accompagnata dalla figlia. In platea anche gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana,la presentatrice Milly Carlucci con la famiglia, lo stilista e personaggio tv Enzo Miccio. A fare gl onori di casa, oltre al sindaco Sala, accompagnato dalla compagna Chiara Bazoli, anche i presidente della Regione Attilio Fontana.

La Tosca segna, dopo sei anni alla guida del teatro del Piermarini, anche la fine dell'esperienza del sovrintendente Alexander Pereira, che andrà a guidare il Maggio Fiorentino. A prendere il testimone, il suo successore Dominique Meyer, in arrivo dalla Staatsoper di Vienna che guidava dal 2010.

