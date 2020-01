Sanremo, Elettra Lamborghini con Myss Keta all'Ariston

Elettra Lamborghini ha annunciato su Instagram la sua partner a Festival 2020 per la serata delle cover. La regina del twerk duetterà con la poliedrica artista Myss Keta eseguendo una versione inedita del famosissimo brano del 1982 di Claudia Mori, 'Non succederà più'. "Le ragazze sono pronte", ha scritto la sexy ereditiera nel post pubblicato sui social che la ritrae in posa con la rapper milanese in un completino rosa shocking.

Si tratta della prima volta in gara per Elettra Lamborghini, un vero e proprio debutto sul palco del Teatro Ariston per l’artista, che racconta: "Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo. Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata 'Musica (E il resto scompare)' non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. E io e la mia canzone non vi deluderemo".

