Sanremo, Amadeus ha deciso: tornano le Nuove Proposte e rimane la serata Giovani

di Chiara Troiano

Nuovo direttore artistico, nuovo regolamento. Per preciso volere di Amadeus, infatti, nell'ambito del prossimo Festival di Sanremo tornerà la categoria Nuove Proposte. Saranno in tutto otto i giovani a calcare il palco dell'Ariston. La scoperta avviene in contemporanea con la pubblicazione del nuovo Regolamento di Sanremo Giovani. Da quel bacino arriveranno cinque dei concorrenti fra le Nuove Proposte, a cui se ne aggiungeranno due provenienti da Area Sanremo e il vincitore di Sanremo Young 2019. Altre importanti innovazioni sono l'iscrizione a partire dai 15 anni e la realizzazione di due Semifinali.

Per quanto riguarda Sanremo Giovani, a partire da metà ottobre, dopo la raccolta delle candidature, la commissione musicale procederà all'ascolto dei brani per arrivare ad una prima selezione di 60 artisti, che saranno poi giudicati durante un'audizione dal vivo. Nella fase successiva il numero degli artisti selezionati si ridurrà a 20, e a questo punto si scalderanno i motori per il rush finale.

Le due Semifinali saranno precedute da due puntate di presentazione dei 20 giovani in concorso. Un totale di quattro puntate settimanali, collocate nel palinsesto di Rai1. In questa fase della gara, le canzoni e gli artisti partecipanti verranno votati dalla Commissione Musicale e da una Giuria Demoscopica. In ogni semifinale, da 10 artisti in lizza, passeranno il turno soltanto in cinque, formando così la compagine di 10 finalisti che parteciperanno alla serata evento del 17 dicembre a Sanremo. In questa occasione, i cantanti verranno votati dalla Commissione Musicale, dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria Televisiva e dal pubblico attraverso il Televoto.

Fra i 10 finalisti verranno così promossi i cinque giovani artisti che, insieme ai due cantanti provenienti da Area Sanremo ed al vincitore di Sanremo Young 2019, si esibiranno a febbraio sul palco del Teatro Ariston. In totale, 8 contendenti per la categoria Nuove Proposte del 70/o Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Attesa, adesso, per l'annuncio dei Big in gara.

