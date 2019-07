Ron, nuovi appuntamenti 'con gli show di 'Lucio!! il Tour'

Partito a giugno, “Lucio!! il Tour”, l’omaggio di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla, prosegue per la penisola italiana e domenica 14 luglio arriverà anche nell’Isola di San Domino (nella Piazza adiacente il Centro Polifunzionale) delle Isole Tremiti. Si aggiunge, inoltre, al tour una nuova data in Sicilia che si terrà l’11 agosto alle Cantine Fina di Marsala (Trapani). Ron porta in scena uno spettacolo emozionante e unico pensato come una piece teatrale, in cui l’Artista racconta Lucio, dall’infanzia agli ultimi tempi, non solo attraverso le sue canzoni ma anche con contributi video e foto inediti. Per l’occasione Ron presenta al pubblico una scaletta ricca e variegata contenete i brani più importanti scritti insieme a Lucio e molti altri brani del repertorio di Dalla, da “Piazza Grande” ad “Henna, “da Anna e Marco” a “Tutta la vita”. Canzoni che sono parte integrante della storia della musica italiana, alcune delle quali sono state reinterpretate da Ron e raccolte nell’album “Lucio!” (uscito a marzo 2018 e contenente anche il brano “Almeno Pensami”, inedito di Lucio Dalla interpretato da Ron in occasione del Festival di Sanremo 2018) e nel disco live “Lucio!!”, uscito lo scorso aprile.

Queste tutte le date di “Lucio!! Il Tour” (calendario in continuo aggiornamento):

30 maggio – Crema – Teatro San Domenico

2 giugno – Formia (LT) – Piazza Mattej

13 giugno – Capistrello (AQ) – Piazza del Comune

30 giugno – Silla di Sassano (SA) – Villa Comunale Paolo Borsellino

14 luglio – Isola San Domino (Isole Tremiti) – Piazza adiacente il Centro Polifunzionale

24 luglio – Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana (con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini)

11 agosto – Marsala (TP) – Cantine Fina – NUOVA DATA

12 agosto – Agira (EN) – Piazza Europa

15 agosto – Popoli (PE) – Piazza della Libertà

29 agosto – Modena – Festa dell'Unità

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata